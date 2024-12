Reggio, per il Natale da Trebottoni i panettoni artigianali in edizione limitata

C’è un angolo della città dove il Natale non è solo una festa, ma un vero spettacolo per gli occhi e un trionfo per il palato. La Gelateria Trebottoni, ogni anno si trasforma in un piccolo gioiello natalizio, illuminando le giornate invernali con la sua ineguagliabile eleganza e il suo irresistibile calore.

Decorazioni e profumi unici

La magia e lo stile unico si percepisce non appena si è sulla soglia della Gelateria e si ha la sensazione di entrare in un mondo incantato. Gli addobbi sono un perfetto mix di tradizione, raffinatezza e innovazione, con un inedito soffito led ad onda, intrecci di luci calde, alberi di natale e fiocchi giganti rossi che scaldano il cuore. Il design è stato curato da Rossella Delfino, un artista in questo settore. Appena si entra poi, Il profumo degli agrumi, del cioccolato e del gelato si diffonde nell’aria, evocando ricordi d’infanzia e promesse di momenti golosi.

Panettoni artigianali Trebottoni

Altro spettacolo sono le creazioni artigianali della gelateria, che si prepara al Natale con una gamma di dolci esclusivi, tra cui spiccano i panettoni artigianali Trebottoni, realizzati con il lievito madre della casa, proposti in edizione limitata e con un packaging esclusivo: Il Classico Mandorlato, L’inedito Bergamotto e Liquirizia, Il gustoso Panettone al Pistacchio, Il ricercato Panettone Nero Trebottoni (con cioccolato fondente monorigine e sale nero) e Il dedicato Radici con gli agrumi e i profumi della nostra terra.

Questi capolavori culinari sono il frutto dell’esperienza ventennale dello chef Demetrio Romeo, anima di Trebottoni. La sua passione per l’arte pasticcera è radicata nel suo passato nella storica pasticceria di famiglia, dove ha affinato le tecniche e coltivato l’amore per l’eccellenza. Ogni panettone è un omaggio alla tradizione e una dimostrazione di autentica maestria artigianale.

Panettoni e pandori personalizzati, gelati a tema

Oltre ai panettoni classici, Trebottoni offre la possibilità di personalizzare panettoni e pandori con il gelato e con i gusti preferiti: un’idea fresca e classica per deliziare amici e parenti durante le feste.

Anche il gelato si veste di Natale, con gusti speciali pensati per questo periodo dell’anno. Come il gusto Fichi al cioccolato e mandorla, il gusto Panettone e il gusto “Oh Oh Oh” un vero omaggio alla magia del natale.

Un punto di incontro per un Natale indimenticabile

La Gelateria Trebottoni non è solo un luogo dove acquistare dolci; è un punto di incontro per chi vuole celebrare il Natale con gusto ed eleganza. La passione per la qualità, l’artigianalità e l’originalità si riflette in ogni dettaglio, rendendo ogni visita un momento speciale.

Quest’anno, lasciatevi conquistare dallo spirito natalizio di Trebottoni. Che sia per acquistare o regalare un panettone unico, un gelato fuori dal comune o semplicemente per immergervi in un’atmosfera calda e originale, e rendere le vostre feste dolci e indimenticabili.