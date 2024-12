Natale a Reggio, Romeo: ‘I cittadini stanno rispondendo con grande entusiasmo’

«A due settimane dalla presentazione degli eventi natalizi, i cittadini stanno rispondendo con grande entusiasmo alle iniziative in calendario, mostrando un forte desiderio di riappropriarsi degli spazi della propria città, una città in continua evoluzione che rende tutti orgogliosi della propria bellezza». Ad affermarlo in un comunicato è l’Assessore comunale alla Programmazione, Carmelo Romeo.

Un Natale tra albero ecosostenibile e luminarie artistiche

«La partecipazione registrata all’evento di accensione dell’albero in Piazza Duomo lo scorso 8 dicembre è stata straordinaria – ha aggiunto l’assessore –. L’albero di Reggio Calabria, acquistato con fondi comunitari e realizzato con materiali provenienti da materie prime riciclate, è ormai reggino a tutti gli effetti. Le forme della pedana e della stella si ispirano ai mosaici della Chiesa degli Ottimati, mentre la pedana, richiamando le colonne di Tresoldi, fa sembrare l’albero sospeso su raggi di luce, evocando la storia della nostra città. Anche per questo il nostro albero è subito diventato protagonista di scatti artistici, selfie e sta spopolando sui social, rendendo Piazza Duomo tra le location più “instagrammabili”».

Accanto alla magia dell’albero, le luminarie arricchiscono vie e piazze:

«Molti cittadini si fermano per fotografare le luminarie artistiche della nuova piazza De Nava, di piazza Castello, di piazza Italia e di altre aree cittadine, dove le installazioni luminose creano un’atmosfera natalizia unica. È bello vedere adulti e bambini, anche da fuori provincia e dall’estero, passeggiare tra le luci, visitare i villaggi di Natale e le casette di dolci e prodotti tipici. La gioia si avverte anche nei quartieri, dove le iniziative natalizie stanno trovando grande riscontro».

Fondi europei e rinascita dei territori

«Questo dovrebbe renderci orgogliosi – precisa Romeo –. Una chiave per il riscatto dei territori sta nell’utilizzare al meglio i fondi europei. Insieme all’Agenzia per la Coesione, grazie alla lungimiranza del sindaco Giuseppe Falcomatà, abbiamo programmato già in estate questi eventi, regalando alla città un Natale all’insegna di serenità, identità e bellezza, coinvolgendo anche le periferie. E tutto a costo zero per il bilancio comunale. Inoltre, questi fondi rimarranno sul nostro territorio, evitando di essere restituiti a Bruxelles. Ringrazio i nostri uffici: in un territorio che spesso deve restituire questi fondi, non è un risultato scontato».

Natale anche nelle periferie e risposta alle polemiche

«Siamo felici di aver portato il Natale anche nelle periferie – aggiunge Romeo –. Numerose iniziative, partite in settimana, permettono alle associazioni e agli abitanti dei quartieri di vivere momenti significativi e di qualità. Vogliamo condividere con loro la gioia di vedere realizzati progetti di valore in diverse zone del territorio».

Rispondendo alle polemiche di alcuni consiglieri di opposizione, Romeo conclude:

«Siamo consapevoli del lavoro svolto. Siamo tra la gente ogni giorno, ascoltando entusiasmo e critiche costruttive, ma non ci lasceremo influenzare da chi, dopo dieci anni a Palazzo San Giorgio, confonde una manifestazione d’interesse con una determina, diffondendo fake news come quella dell’albero “noleggiato”. Si rassegnino: Reggio Calabria ha il suo albero e sta vivendo il suo Natale con entusiasmo. Noi continueremo a lavorare per una città che conferma la sua dimensione metropolitana, baricentrica nel Mediterraneo e nel sud Europa».