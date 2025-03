Parte il ‘Treno della Magna Graecia’: tour alla scoperta di Locri, Gerace e Bova

Roofs of Bova Superiore antique town in Calabria southern Italy

Due imperdibili appuntamenti in treno per scoprire la Calabria Jonica più autentica. L’Associazione Ferrovie in Calabria promuove per sabato 6 e 13 aprile il “Treno della Magna Graecia”, un viaggio culturale e turistico alla scoperta di Locri, Gerace e Bova, con partenze da Reggio Calabria, Catanzaro Lido e tutte le stazioni intermedie.

Sabato 6 aprile: Locri & Gerace in treno e bus

Il primo appuntamento è per sabato 6 aprile con il tour Locri & Gerace. Il viaggio prevede l’utilizzo di un treno Intercity da Reggio Calabria Centrale e di un treno Regionale da Catanzaro Lido, con fermate in stazioni intermedie.

L’itinerario comprende:

Viaggio andata/ritorno in treno

Visita guidata della collezione archeologica di Palazzo Nieddu a Locri

Trasferimento in bus a Gerace

Giro panoramico con trenino turistico

Visita guidata del centro storico, del Museo Diocesano e della Cattedrale

Accompagnatore per l’intera giornata

Possibilità di pranzo in trattoria convenzionata

Sabato 13 aprile: Bova e la tradizione delle “Pupazze”

Il secondo tour è previsto per sabato 13 aprile e porterà i partecipanti a Bova, in occasione della tradizionale processione delle “Pupazze”. Il viaggio partirà da Catanzaro Lido e proseguirà verso le stazioni successive lungo la Jonica.

Il programma include:

Viaggio andata/ritorno in treno

Trasferimento in bus al centro storico di Bova

Partecipazione alla suggestiva processione delle “Pupazze”

Visite guidate e accompagnatore per l’intero tour

Info e prenotazioni

I dettagli completi sono disponibili su www.railtour.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 371.6911499 (attivo dal lunedì al sabato, ore 10:00-12:00 e 17:00-19:00).