Reggio, caso Correale: tutto da rifare. Il Tribunale annulla la valutazione sull’ex primario di Oncologia del GOM

Accolto il ricorso del dott. Correale. Il Tribunale annulla la procedura di valutazione che aveva portato alla mancata conferma del suo incarico al GOM

Tutto da rifare. La sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto il ricorso presentato dal dottor Pierpaolo Correale, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”. Il giudice Francesco De Leo, con decisione del 5 settembre, ha annullato la procedura di valutazione che aveva portato alla mancata conferma dell’incarico, ritenendola viziata.

L’Azienda ospedaliera è stata quindi condannata a svolgere una nuova valutazione, questa volta attenendosi ai criteri stabiliti dal contratto nazionale e dai regolamenti interni.

La sentenza rappresenta un passaggio cruciale nella vicenda che ha riguardato uno dei reparti più delicati del GOM. Ora la direzione sanitaria dovrà procedere con una rinnovata procedura di valutazione, che potrebbe ridefinire gli equilibri interni e avere ripercussioni sull’organizzazione dell’Oncologia.

Un pronunciamento che non chiude la partita, ma apre un nuovo capitolo destinato a incidere sul futuro gestionale del reparto e sul ruolo del dirigente dott. Correale.