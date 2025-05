Trocini: ‘Snobbata la Coppa Italia? Chi lo ha detto, vada a vedere la formazione’

Altro passaggio di mister Trocini in conferenza stampa, due giorni prima di Reggina-Vibonese: “Sono 27 i punti di distacco tra noi e la Vibonese, queste sono le regole e le accettiamo. A prescindere da questo è un pò tutto che è cervellotico, perchè non si tiene conto delle distanze di punti per i play off, però poi utilizzi i punteggi per formulare le graduatorie dei ripescaggi. Continua a essere tutto un controsenso che fatico a mandare giù. Ma che fare? Non ci resta che giocare e vincere e per tanti motivi, se non la Reggina chi può andare in serie C?.

La Coppa Italia? Chi ha formulato questa critica rispetto all’aver snobbato la competizione, lo invito ad andare a vedere la formazione, ricordando che in quel periodo avevamo fuori quattro-cinque giocatori e si scendeva in campo ogni tre giorni. E poi siamo stati eliminati ai rigori, non siamo stati molto fortunati”.