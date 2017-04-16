Trofeo delle regioni 2017: la Calabria in rosa porta bene

La Calabria in rosa debutta al Trofeo delle Regioni 2017 contro la Valle d'Aosta e si prepara già alla sfida con il Molise, in programma la domenica mattina

La Calabria rispetta i favori del pronostico e, come già accaduto per la selezione maschile batte la Valle D’Aosta e sorride per la vittoria all’esordio per la selezione in rosa. Grande clima ed affiatamento per il team accompagnato dalla dirigente federale Teresa Nicosia, diretto dal Referente Tecnico Territoriale Emiliano Scarcello ed allenato da Coach Massimiliano Modaffari assistito da Larissa Smorto e Valerio Nusco con Valerio Tolomeo nel ruolo di preparatore fisico.

Gara combattuta ma vincente contro la compagine valdostana. Calabresi sempre avanti grazie alla forza del trio formato da Scordino, Egowh e Montebello. Valle D’Aosta non molla ed arriva sul meno tre nel terzo periodo. Le calabresi gestiscono molto bene il finale. Termina 60 a 46: Montebello Mvp della sfida. Sorrisi e clima amichevole. Un bel successo che da valore e slancio al gruppo di Calabria.

Non c’è tempo per rifiatare: alle ore 9.30 di domenica mattina, il gruppo della Calabria in rosa affronterà il Molise presso il Palasport Comunale di Mosciano Sant’Angelo.

Calabria-Valle D’Aosta 60-46

(17-13,16-13,16-11,11-9)

Calabria:Cuteri,Scordino 19,Egwoh 19,Montebello 14,Greco 2,Bava,Bellassi 2,Canzonieri,Mandalari,Previtera,Nocera,Albo.

Valle D’Aosta:Longhi 6,Genestrone 11,Gaida 5,Trabbia 5,Pecchenini 6,Trossello 2,Marchesini,Marana,Leo,Gritti 7,Grosjean 2,Renda 2.