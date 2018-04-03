Il cammino dei 2004 di Calabria al Trofeo delle Regioni “Cesare Rubini” termina al diciottesimo posto nazionale.

Passo indietro dovuto alla stanchezza per gli atleti della rappresentativa che cedono il passo al Molise, team già battuto in scioltezza nella seconda giornata di gare con un sonoro 71 a 42.

Nella giornata di chiusura, invece, la musica cambia.

Dopo un primo quarto equilibrato, è la compagine molisana a prendere in mano la situazione spiccando il volo con una ricca doppia cifra di vantaggio e sfruttando i tanti errori al tiro dei calabresi.

La reazione d’orgoglio della Calabria arriva tra terzo e quarto periodo rendendo il finale equilibratissimo.

Campolo (il migliore dei suoi) e soci hanno la forza di passare in vantaggio ma il Molise è più preciso e lucido nelle giocate finali.

Il 16 su 38 ai liberi per gli atleti di Calabria pesa tantissimo sull’economia del punteggio finale.

La sfida termina 54 a 55.

Il biancio dei calabresi ha mandato in archivio tre vittorie contro Valle D’Aosta, Molise(nella prima gara giocata) e Basilicata unite alle sconfitte contro Abruzzo e Molise.

Calabria-Molise 54-55

(11-14,12-20,16-11,15-10)

Calabria:Ziino 2,Campolo 13,Scarfò 8, Simonetti 5,Agosto 19,Sontuoso,Giovinazzo,Barilà,De Rito,Messina,Freno 6,Tiberi 2.All Cotroneo Ass Scerbo

Molise:Del Grande 20,Cianci 4,Bozza 11,Di Carlo 9, Cicchetti 4,Fasciano,Giangiobbe,Petrella 2,Cistullo,Marinucci,Di Pasquale 5,D’Angelo.

All Valente Ass Di Lembo