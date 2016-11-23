Come trovare lavoro a Natale: lavori temporanei per guadagnare durante le festività

Negozi, supermercati, bar e centri commerciali cercano personale extra durante le feste: quali sono le opportunità di lavoro temporaneo e come trovarle

Le feste di Natale rappresentano un’ottima opportunità per chi vuole trovare un’entrata che, anche se temporanea, fa sempre comodo.

Soprattutto viste le spese che bisogna affrontare proprio in questo

periodo dell’anno. L’incremento degli acquisti e dei consumi che caratterizza il periodo tra Natale e capodanno rende necessario per molte attività assumere nuovo personale che li aiuti a gestire la clientela.

Negozi e supermercati: le attività che assumono

Le tipologie di attività che incrementano il proprio organico durante le festività natalizie sono diverse.

Innanzitutto ci sonoi negozi: verso Natale, si sa, gli acquisti salgono alle stelle. Moltissime persone vanno in giro per le città in cerca di regali per la propria famiglia e per i propri amici nelle profumerie, nei negozi di vestiti, nei negozi di articoli per la casa, dagli antiquari, nelle librerie, nei negozi di giocattoli.

Soprattutto se abiti in una grande città, tutte queste attività possono essere in cerca di personale extra che

segua i clienti durante il periodo natalizio. Anche i supermercati sono soliti assumere dipendenti per il periodo natalizio, ed in generale per tutti i periodi delle festività. Non solo perché le famiglie incrementano di molto i loro acquisti in vista della cena del 24, del pranzo del 25 e di quello del 26 dicembre, ma anche perché parte dei dipendenti “senior” dei supermercati va in ferie proprio in questi periodi,ponendo quindi la necessità di essere sostituiti.

Si aprono così molte ricerche per personale addetto alle casse, al magazzino, agli scaffali.

Bar e ristoranti: personale di sala, cucina e bancone

Visto che, al contrario delle attività citate, gli uffici restano chiusi o comunque diminuisce il carico di lavoro in molti settori, anche i bar ed i ristoranti si popolano. Cene aziendali, cene romantiche pre-natalizie, pranzi di natale, aperitivi di buone feste, feste organizzate e, non da ultimo, il cenone di capodanno.

Personale di sala, personale di cucina e baristi sono sempre figure molto ricercate durante le feste.

Infine, i centri commerciali: ormai tutti i centri commerciali organizzano eventi specifici per le feste di Natale: ad esempio moltissimi offrono il servizio di impacchettamento regali all’uscita, o mettono dei piccoli stand tra un negozio e l’altro, ingaggiano promoter per la promozione di un determinato prodotto o per far assaggiare qualcosa ai passanti, assumono personale

per allietare i più piccoli distribuendo caramelle.

Come trovare lavoro a Natale

Insomma le opportunità di lavoro a Natale sono moltissime. Ma come trovarle?

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Nadia Tidona

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