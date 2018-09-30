Mercoledì 10 ottobre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 presso la sede dell’’Ente formativo Synapsis Formazione & Innovazione in via Mortara n°10, San Leo di Pellaro Reggio Calabria (nei pressi centro commerciale Porto Bolaro e Maneggio) si terrà il Seminario dal titolo “Trucco permanente cromatico e tatuaggio: scenari innovativi e opportunità”, rivolto a quanti vogliano avvicinarsi al tema della Dermopigmentazione quale opportunità lavorativa. Il Seminario è finalizzato alla conoscenza delle tecniche di dermopigmentazione, della normativa per l’abilitazione ad esercitare, della prevenzione di complicanze e loro risoluzione, attraverso una sessione teorica ed una pratica con esecuzione di tatuaggio ed infoltimento sopraccigliare su modella.

Sarà possibile interagire direttamente con gli specialisti: Dott. Santo Ambrogio – Tattoo Artist

Francesca Ventura – Dott.ssa M.Cristina Luvarà

Il Seminario è propedeutico alla presentazione del Corso Abilitante alla Professione di Tatuatore,

Piercer, Trucco Permanente già strutturato e di prossimo inizio.

La partecipazione al Seminario è completamente GRATUITA e sarà rilasciato attestato.

Necessario confermare la presenza entro venerdì 5 ottobre.

Per info e iscrizioni 0965/675399 – 388/9363572

Email: infocorsi@synapsisrc.it