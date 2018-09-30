Seminario sul trucco permanente cromatico e sul tatuaggio
Mercoledì 10 ottobre dalle 14 alle 20 a San Leo di Pellaro un seminario gratuito sulla dermopigmentazione come opportunità di lavoro, con attestato
30 Settembre 2018 - 09:59 | di Domenico Suraci
Mercoledì 10 ottobre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 presso la sede dell’’Ente formativo Synapsis Formazione & Innovazione in via Mortara n°10, San Leo di Pellaro Reggio Calabria (nei pressi centro commerciale Porto Bolaro e Maneggio) si terrà il Seminario dal titolo “Trucco permanente cromatico e tatuaggio: scenari innovativi e opportunità”, rivolto a quanti vogliano avvicinarsi al tema della Dermopigmentazione quale opportunità lavorativa. Il Seminario è finalizzato alla conoscenza delle tecniche di dermopigmentazione, della normativa per l’abilitazione ad esercitare, della prevenzione di complicanze e loro risoluzione, attraverso una sessione teorica ed una pratica con esecuzione di tatuaggio ed infoltimento sopraccigliare su modella.
Sarà possibile interagire direttamente con gli specialisti: Dott. Santo Ambrogio – Tattoo Artist
Francesca Ventura – Dott.ssa M.Cristina Luvarà
Il Seminario è propedeutico alla presentazione del Corso Abilitante alla Professione di Tatuatore,
Piercer, Trucco Permanente già strutturato e di prossimo inizio.
La partecipazione al Seminario è completamente GRATUITA e sarà rilasciato attestato.
Necessario confermare la presenza entro venerdì 5 ottobre.
Per info e iscrizioni 0965/675399 – 388/9363572
Email: infocorsi@synapsisrc.it
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie