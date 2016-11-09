Trump presidente: i Simpson lo avevano immaginato 16 anni fa? -VIDEO
La scena dei Simpson su Trump presidente diventa virale sui social: ecco cosa c'è di vero nella presunta profezia
09 Novembre 2016 - 20:09 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – In queste ore sui social é virale la scena che,secondo molti, testimonierebbe il presagio di quanto stanotte è accaduto in America.
Su Facebook,soprattutto, si è diffusa la notizia che “il 19 marzo del 2000 andava in onda negli Stati Uniti un episodio della serie I Simpson,di Matt Groening intitolato “Bart to the future“, nel quale veniva presentato un futuro distopico: ambientato nel 2030, l’episodio vedeva la trentottenne Lisa diventare la “prima donna eterosessuale” presidentessa degli Stati Uniti”.
La predizione legata a Trump avviene nella scena in cui Lisa, seduta nello Studio Ovale, si lascia andare ad un commento sul suo predecessore: “Come sapete, abbiamo ereditato un bel problema economico dal presidente Trump“, dice.
Il 9 novembre 2016 la scena dei Simpson diventa realtà.
Tutto vero, se non fosse che la puntata è del 2015, anno di messa in onda della venticinquesima stagione (se siete dei veri esperti della serie,noterete anche voi che la qualità delle immagini è di fattezza piuttosto recente).
Nel 2015, dicevamo.
Dunque, dopo la prima uscita pubblica del neo presidente, allora uno dei possibili candidati.
Occhio alle bufale!
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