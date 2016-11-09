Trump presidente: i Simpson lo avevano immaginato 16 anni fa? -VIDEO

di Laura Maria Tavella – In queste ore sui social é virale la scena che,secondo molti, testimonierebbe il presagio di quanto stanotte è accaduto in America.

Su Facebook,soprattutto, si è diffusa la notizia che “il 19 marzo del 2000 andava in onda negli Stati Uniti un episodio della serie I Simpson,di Matt Groening intitolato “Bart to the future“, nel quale veniva presentato un futuro distopico: ambientato nel 2030, l’episodio vedeva la trentottenne Lisa diventare la “prima donna eterosessuale” presidentessa degli Stati Uniti”.

La predizione legata a Trump avviene nella scena in cui Lisa, seduta nello Studio Ovale, si lascia andare ad un commento sul suo predecessore: “Come sapete, abbiamo ereditato un bel problema economico dal presidente Trump“, dice.

Il 9 novembre 2016 la scena dei Simpson diventa realtà.

Tutto vero, se non fosse che la puntata è del 2015, anno di messa in onda della venticinquesima stagione (se siete dei veri esperti della serie,noterete anche voi che la qualità delle immagini è di fattezza piuttosto recente).

Nel 2015, dicevamo.

Dunque, dopo la prima uscita pubblica del neo presidente, allora uno dei possibili candidati.

Occhio alle bufale!