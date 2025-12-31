Reggio, tutto pronto per il tradizionale tuffo in mare di Capodanno

Il 1° gennaio 2026, Reggio Calabria ospiterà il tradizionale “Tuffo in Mare di Capodanno“, giunto alla sua 53ª edizione.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Mimi Fortugno” e dalla FEBIADI, si terrà nella zona balneabile di fronte al Funky Drop Beach, lungo il lungomare Falcomatà, adiacente l’Arena “Sen Ciccio Franco”.

Programma dell’evento:

Ore 10:00 – 11:30 : Iscrizioni per i partecipanti

: Iscrizioni per i partecipanti Ore 11:45 : Benedizione dei partecipanti

: Benedizione dei partecipanti Ore 12:00: Tuffo in mare

L’iniziativa, che ogni anno attira numerosi partecipanti, è diventata un appuntamento imperdibile per i cittadini e i turisti di Reggio Calabria. I partecipanti, con coraggio e spirito di avventura, si lanciano nelle acque non esattamente calde del mare, dando il via al nuovo anno con un gesto simbolico di rinascita e freschezza.

L’evento è una tradizione che si rinnova dal 1972, diventando parte integrante delle festività reggine. È un’occasione per socializzare, divertirsi e accogliere l’anno nuovo con entusiasmo e positività.

Non mancheranno momenti di convivialità e scambi di auguri, con la benedizione finale che sancisce ufficialmente l’inizio di un nuovo capitolo.

Un evento che unisce tradizione, coraggio e comunità, diventando ogni anno sempre più significativo per Reggio Calabria.