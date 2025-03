Turati prova a spronare il Siracusa: ‘Squadra umorale, ma siamo primi’

Il Siracusa sente il fiato della Reggina sul collo e, dopo averla battuta al Granillo pensando di avere acquisito un vantaggio rassicurante, si è invece fermato ad Acireale riportando gli amaranto nuovamente a meno tre. Non è stata una settimana facile quella vissuta dagli aretusei, così come dichiara il tecnico Turati alla vigilia del match con la Sancataldese:

Le dichiarazioni di Turati

“Veniamo da una settimana particolare, la partita di Acireale ci ha sicuramente lasciato qualche strascico, soprattutto dal punto di vista numerico, poiché abbiamo perso due uomini importanti nella stessa zona di campo. Abbiamo provato diverse soluzioni. Quando il risultato non arriva, sicuramente il morale non è dei migliori, ma rimaniamo al primo posto, siamo davanti a tutti, e il nostro futuro dipende esclusivamente da noi“.

“Nella rosa ho dei ragazzi splendidi che vogliono giocare a calcio. La parola d’ordine è “funzionalità”, in base a quella sceglierò i titolari. Conosco benissimo i miei giocatori, parliamo di una squadra molto umorale. Durante i primi giorni post Acireale c’era molto rammarico e nervosismo per una serie di episodi a nostro sfavore”.

Gli episodi sfavorevoli

“Episodi come rigori non segnalati, il gol regolare non assegnato, le due espulsioni, ci hanno segnato, per questo abbiamo dovuto svolgere un lavoro molto mentale per ricompattare la squadra e far capire ai ragazzi che nulla è perduto, siamo ancora lì davanti e non vogliamo lasciare altri punti. Devo dire che dopo due-tre giorni i miei calciatori sono rientrati nei loro classici standard di allenamento e concentrazione”.