Turnover in seno al Consiglio dei Sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria
Il medico della Divisione di Ecografia clinica ha ottenuto il maggior numero di preferenze nello scrutinio finale del 29 marzo
01 Aprile 2017 - 18:40 | di Vincenzo Comi
Turnover in seno al Consiglio dei Sanitari dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Ad ottenere il maggior numero di preferenze, nell’ambito della procedura di selezione svoltasi nei giorni scorsi e conclusasi con lo scrutinio finale del 29 marzo, è stato Alessio Rosato, medico specialista presso la Divisione ospedaliera di Ecografia clinica.
Un riscontro di grande prestigio, ottenuto da un giovane medico in forza al Polo ospedaliero da diversi anni. Professionalità, esperienza e serietà di elevato spessore sono state ripagate con l’attribuzione al dott. Rosato, di un ruolo di responsabilità nel Consiglio dei Sanitari dell’Ospedale della città dello Stretto. Il suddetto organismo, presieduto dal Direttore Sanitario, è un organo consultivo deputato ad esprimersi sugli aspetti di pianificazione relativi al contesto di competenza e a deliberare su atti di programmazione delle attività tecnico-sanitarie, nella fattispecie, la Relazione Sanitaria, il Piano attuativo locale e lo Statuto Aziendale.
“Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato il dott. Rosato-per l’importante riconoscimento ottenuto. Un impegno che mi spinge ancora di più ad agire con ferma determinazione nel solco della legalità. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, credendo fermamente nelle mie potenzialità, capacità professionali e organizzative”.
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