Turnover in seno al Consiglio dei Sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria

Turnover in seno al Consiglio dei Sanitari dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Ad ottenere il maggior numero di preferenze, nell’ambito della procedura di selezione svoltasi nei giorni scorsi e conclusasi con lo scrutinio finale del 29 marzo, è stato Alessio Rosato, medico specialista presso la Divisione ospedaliera di Ecografia clinica.

Un riscontro di grande prestigio, ottenuto da un giovane medico in forza al Polo ospedaliero da diversi anni. Professionalità, esperienza e serietà di elevato spessore sono state ripagate con l’attribuzione al dott. Rosato, di un ruolo di responsabilità nel Consiglio dei Sanitari dell’Ospedale della città dello Stretto. Il suddetto organismo, presieduto dal Direttore Sanitario, è un organo consultivo deputato ad esprimersi sugli aspetti di pianificazione relativi al contesto di competenza e a deliberare su atti di programmazione delle attività tecnico-sanitarie, nella fattispecie, la Relazione Sanitaria, il Piano attuativo locale e lo Statuto Aziendale.