Anassilaos e Federproprietà organizzano un convegno sulla valorizzazione degli edifici privati, tra ristrutturazione, efficienza energetica e beni culturali

Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio privato, tema di grande attualità e profondità scientifica, è l’oggetto del Convegno di studi organizzato dall’Associazione Culturale Anassilaos e da Federproprietà – Federazione Nazionale Proprietà Edilizia di Reggio Calabria d’intesa e con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria che si terrà giorno 18 marzo 2016, alle ore 17,00, presso la sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria.

I lavori, dopo gli indirizzi di saluto del Presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, dal Vice Presidente Nazionale di Federproprietà, Francesco Granato, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Alberto Panuccio, dal Presidente di Federproprietà di Catanzaro, Tommasina Lucchetti, saranno moderati dal Presidente dell’Associazione Anassilaos, Stefano Iorfida e conclusi dal Presidente di Federproprietà di Reggio Calabria, Aldo De Caridi.

Il Convegno prevede le relazioni di Luciano Maria Delfino, Direttore Scientifico di FIABA International Corporate – Roma con una relazione sul tema ”La ristrutturazione edilizia: momento essenziale per la rigenerazione fisica ed economica degli edifici”, di Ilario De Marco, Energy Manager ex Ingegnere ENEA, con una relazione sul tema “Gli interventi di efficienza energetica in edilizia”, dell’ Avvocato dello Stato Adele Quattrone, con una relazione sul tema “L’espropriazione dei beni culturali: profili di criticità in ordine ai criteri legali di determinazione dell’indennità di esproprio”.

L’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria concede ai partecipanti al Convegno il riconoscimento di tre crediti formativi.