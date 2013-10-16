Tutti i nuovi profumi dell’autunno 2013

Vaniglia, ambra e fiori per la stagione fredda: le nuove fragranze di Kenzo, Fendi, Armani, Ferragamo e le edizioni dei brand in anniversario

-di Laura Maria Tavella. L’autunno porta con sé molte novità in fatto di profumi.

Grandi classici, ma anche tante edizioni speciali per i brand che nel 2013 festeggiano il loro anniversario.

Fragranze dolci e floreali per l’autunno

Le note agrumate estive lasciano il posto alla dolcezza della vaniglia e dell’ambra, e alle fragranze dei fiori, come Flower in the air di Kenzo, che unisce rosa, magnolia e gardenia in un unico parfum o Guess Girl Bell di Guess, ai frutti di bosco e champagne rosa.

Nell’edizione limitata di Guerlain, Le petite robe noir, creata dagli artisti Kuntzel e Deygas, ritorna lo stesso profumo, racchiuso stavolta in una confezione davvero “arty”.Fendi, con Acquarossa, interpreta una donna audace e trionfante, con la decisione che solo il bergamotto di Calabria può dare. Ispirazioni da guardaroba femminile, invece, per Hugo Boss che con Boss Nuit Pour Femme si è ispirato al tubino nero, capo femminile per eccellenza. Decisa anche la donna che sceglie Trussardi, ma più dolce, grazie alla vaniglia che compone My name , ma anche Sì, il profumo a due sole lettere lanciato da Giorgio Armani, per spiegare una fragranza che vuole essere voluttuosa ed elegante allo stesso tempo. Grandi anniversari poi, per Moschino e Acqua di Parma: il primo festeggia i 30 anni con una Limited edition, il secondo con Acqua di Parma Colonia assoluta, la colonia più utilizzata dagli uomini di carattere.

Justin Bieber e One Direction lanciano i loro profumi

Due gruppi con le fan più scatenate di sempre lanciano due profumi destinati al sicuro successo: Justin Bierber con The Key, in un flacone che richiama un blazer bianco e uno charm, il suo portafortuna, che rappresenta la chiave per aprire i sogni; e i One Direction con Our moment, in un flacone a forma di diamante.

Salvatore Ferragamo ritorna con Signorina, stavolta in una versione invernale, di cui propone persino una versione di profumo solido, racchiuso in una custodia in metallo con il celebre fiocco Vara.

E voi, quale di queste new entry sceglierete?