L’ASD Bocale Calcio ADMO organizza, come giusta conseguenza del risultato maturato sul campo con la vittoria aritmetica del campionato, una Grande Festa celebrativa che avrà luogo domenica 15 aprile, presso lo stadio “Campoli”.

Il programma domenicale vedrà lo svolgersi della partita tra Bocale ADMO e Villese, con inizio alle ore 16; dopo il match, la squadra viaggerà a bordo del pullman scoperto messo a disposizione da Giuseppe Falcomatà e Riccardo Mauro, Sindaco e Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria; il pullman compirà un tour fino alle zone centrali della città, prima di far ritorno allo stadio “Campoli”; poi, più o meno a partire dalle 19:30, avranno inizio i festeggiamenti sempre all’interno dell’impianto, con l’allestimento di stand e di un palco. Tra musica, prelibatezze e tanta allegria, si arriverà al clou della serata con la presenza sul palco dei protagonisti di questa stagione, dalla dirigenza allo staff tecnico, fino ai calciatori scesi in campo per conquistare questo storico traguardo.

Quindi segnatevi questo appuntamento per domenica: ore 16, Bocale-Villese, e dalle 19:30, la grande festa biancorossa, alla quale siete tutti invitati!