Dopo Londra, la Metro City Rc sbarca anche alla expo internazionale “TuttoFood” di Milano

Si è da poco conclusa l’esperienza a Londra con il “Real Italian Wine&Food” e la Città Metropolitana ha subito lanciato la spedizione milanese che, nei prossimi tre giorni, vedrà l’Ente – e le aziende con lo accompagnano – protagonisti di “TuttoFood”, la grande fiera internazionale che favorisce l’incontro fra i prodotti di qualità e buyer di livello nei segmenti della distribuzione, dell’importazione, del commercio di prossimità e gourmet, del food service, dell’Out of Home e degli chef. Per l’edizione 2025 sono attesi 4 mila espositori, 3 mila top buyer e 90 mila visitatori professionali che si riempiranno 150 mila metri quadrati di Rho Fiera Milano.

Mantegna: «Un’azione per sostenere le imprese del territorio»

Per Domenico Mantegna, consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, si tratta «dell’ennesima azione rivolta a sostenere e rilanciare le imprese del comprensorio che, anche in questa fantastica vetrina, avranno l’occasione di mostrare al mondo l’unicità delle nostre eccellenze». Così, il consigliere di Palazzo Alvaro ha ribadito «l’impegno della Città Metropolitana in un contesto che può e deve rappresentare una delle leve fondamentali sulle quali spingere per creare sviluppo economico, turistico e culturale».

Un palcoscenico internazionale per l’identità reggina

«TuttoFood – ha sottolineato – al pari delle altre expo inserite nel Piano fieristico metropolitano, rappresenta uno dei palcoscenici principali dove poter affermare e fare conoscere quanto di buono e bello viene prodotto nel territorio reggino. Il nostro stand, nella prestigiosa sede di Rho Fiera Milano, ospita 25 imprese, selezionate attraverso un avviso di evidenza pubblica che, ancora una volta, premia l’ampia visione dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, improntata a programmare e promuovere ogni iniziativa utile a dare slancio e respiro al comparto delle imprese, dell’economia e del commercio, settori fondamentali per il tessuto socioeconomico dell’area metropolitana».

Il brand “Anima autentica” e il sostegno delle istituzioni

«Questa importante fiera – ha proseguito – è l’ennesimo tassello che va a comporre il più ampio puzzle di opportunità costruito dalla Città Metropolitana che, nell’occasione, sarà presente col proprio brand “Anima autentica” e sarà accompagnata dalla Regione Calabria per sostenere le eccellenze locali».

Giornata evento dedicata a “Reggio Calabria anima autentica”

Nel ringraziare il sindaco Falcomatà, il settore Attività produttive della Città Metropolitana e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, il consigliere Domenico Mantegna si è detto «orgoglioso del lavoro messo in campo e per una collaborazione istituzionale che può e deve produrre effetti positivi per il bene delle nostre comunità».

Intanto, nella giornata di oggi, organizzata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, in collaborazione con la Città Metropolitana e la Regione, “TuttoFood” ospiterà una rassegna interamente dedicata al territorio dal titolo “Reggio Calabria anima autentica: tradizione e sapori a TuttoFood”. Il “buongiorno da Reggio Calabria” ha inaugurato l’evento, alle ore 10:00, e proseguirà, fino alle ore 17:00, con altrettanti momenti dedicati a “Sapori autentici: assaggi dal territorio reggino”, “Reggio in…tavola” ed “Il dolce-amaro reggino”. Ogni iniziativa permetterà di degustare prodotti enogastronomici e di incontrare i diversi produttori.