Tyler in Calabria? Oliverio : ‘Pronti a ospitare un suo concerto’
Il presidente della Regione si dice pronto a ospitare un concerto del leader degli Aerosmith nel paese d'origine del nonno
11 Gennaio 2016 - 12:01 | di Vincenzo Comi
“Sarebbe per noi un vero piacere che Steven Tyler, leader degli Aereosmith, carismatico interprete di brani indimenticabili e considerato tra i migliori cantanti di sempre dai Rolling Stone, potesse tornare ancora una volta in Calabria, dopo la sua prima visita del 2013, per tenere un concerto a Cotronei, paese di origine di suo nonno Giovanni.
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Lo ha dichiarato Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria, commentando la notizia rimbalzata sui social network , secondo cui Tyler starebbe per prendere in considerazione questo evento.
“Sono estremamente grato a Tyler -conclude il Governatore- per essersi espresso in numerose occasioni a favore della nostra regione che considera in parte anche sua. ln occasione del concerto lo invitiamo a visitare la nostra terra, così ricca di testimonianze storiche, culturali e artistiche con cui creare sinergia per un progetto comune.
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