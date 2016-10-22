Ultima giornata per rifugi d’aria: BORDER

Domenica 23 ottobre a Santa Barbara il talk Vecchie e nuove feste e un pranzo comunitario chiudono la tre giorni su confini e aree interne

Si avvia alla conclusione la tre giorni promossa da Ex Convento in collaborazione con il Comune di Belmonte Calabro e Matera2019 Capitale Europea della Cultura, nel comprensorio di Belmonte Calabro denominata rifugi d’aria: BORDER.

I due giorni precedenti: talk, laboratori e performance

La festa di comunità è stata attraversata nelle precedenti due giornate da talk, laboratori, performance, walkabout, in collaborazione con Pensando Meridiano, Urban Experience, Liminaria, La Rivoluzione delle Seppie, Belmonte in Rete.

Ha ospitato studiosi, docenti, cineasti, musicisti e performer, che si sono cimentati sul tema “border”, il confine, come tratto costitutivo ma non necessariamente discriminatorio delle aree interne del territorio nazionale.

Il margine non solo come delimitazione geografica e privazione di inclusione sociale ma al contrario come prospettiva di incontro e continuo scambio culturale.

Domenica 23 ottobre, nella frazione di Santa Barbara largo spazio avrà il confronto fra realtà comunitarie e culturali virtuose, che da anni operano azioni di valorizzazione dei borghi calabresi attraverso proposte artistiche efficaci, capaci di dialogare con la contemporaneità del presente senza mai dimenticare il tessuto tradizionale.

Un talk dal titolo Vecchie e nuove feste con festival quali Radicazioni, Joggi Avant Folk, Felici e Conflenti, Cleto Festival.

E in chiusura un pranzo comunitario in collaborazione con le associazioni locali, La Rivoluzione delle Seppie, i richiedenti asilo politico del CARA di Amantea.

Tre giorni importanti, in uno spazio tra mare e montagna, attraversato grazie a rifugi d’aria da una profonda discussione di chi opera ai margini dell’omologazione culturale, creando set di confronto ed esperienze performative da co-progettare con chi crede che la biodiversità culturale possa esprimere il futuro strategico del Paese nel suo complesso.

Con un obiettivo preciso che è quello di fare di Border un progetto a lungo termine che porti alla costituzione di un cantiere culturale in cui ricercare e perseguire occasioni di discussione e di costruzione.