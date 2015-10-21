Ultimi giorni per iscriversi al III convegno sulla Riqualificazione Fluviale

Ultimi giorni per iscriversi al III convegno italiano sulla Riqualificazione Fluviale che il CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione organizza, con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Provincia di Reggio Calabria, a Reggio Calabria dal 27 al 30 ottobre prossimi!

Il programma del convegno a Reggio Calabria

Il convegno sarà ospitato presso le sedi dell’Università Mediterranea e del Consiglio Regionale della Calabria e riunirà la comunità politica, amministrativa, scientifica, tecnica e culturale interessata a livello nazionale ai temi della gestione sostenibile dei sistemi fluviali in una serie di eventi che andranno dal corso intensivo sulla riqualificazione fluviale, un incontro sul ruolo delle Aree Protette nella gestione dei corsi d’acqua, due giornate di convegno che si svolgeranno in una prima giornata di confronto di livello nazionale in sessioni plenarie e dodici sessioni parallele che spazieranno dalla pianificazione strategica agli approcci e metodi per la Riqualificazione Fluviale, passando per la gestione della natura, della vegetazione fluviale e della fauna ittica e l’esposizione dei migliori progetti realizzati in ambito nazionale oltre che le migliori esperienze universitarie e accademiche, anche attraverso l’assegnazione del premio alla migliore tesi di laurea e dottorato ed una seconda giornata in cui si affronteranno le tematiche della Riqualificazione Fluviale in ambito mediterraneo con esperienze da Francia, Spagna e le esperienze italiane più all’avanguardia. Il convegno si chiuderà poi il 30 ottobre con una visita tecnica sulla fiumara Amendolea.

Il convegno sarà un’occasione confronto sulle più avanzate esperienze e prospettive dell’approccio e della pratica della Riqualificazione Fluviale e per evidenziare i più recenti sviluppi nelle materie correlate, con lo scopo di aggiornare il dibattito e stimolare una più incisiva azione in materia di buona governance fluviale

L’obiettivo dell’evento

L’auspicio di questo evento è di costruire e consolidare attraverso il dibattito e il confronto tra le esperienze italiane e mediterranee un’ampia comunità interessata alle tematiche della Riqualificazione Fluviale.

Per tutte le informazioni visita la pagina cirf.org/rf2015 oppure contattaci all’indirizzo e-mail rf2015@cirf.org