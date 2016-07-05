Ultimi giorni per iscriversi al laboratorio Cartalana
Sabato 9 luglio dalle 17 alle 20 nel Parco Ecolandia il laboratorio di filatura della carta e di gioielli di design: iscrizioni aperte fino a giovedì
05 Luglio 2016 - 11:15 | di Vincenzo Comi
C’è tempo fino a giovedì per iscriversi al laboratorio Cartalana di filatura della carta e creazione di gioielli di design, organizzato da Laboratori Raminghi per questo sabato, 9 luglio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nella suggestiva cornice del Parco Ecolandia.
Il laboratorio, alla sua quarta edizione, punta come sempre su una creatività di recupero, partendo dall’utilizzo e dal riciclo della carta per dare vita ad oggetti unici e originali.
Il brand Cartalana nasce nel 2012 da un’idea di Marcella Stilo, green designer che ha trovato il suo modo di unire sensibilità estetica e passione per il riciclaggio estremo realizzando gioielli eco-sostenibili ad impatto zero.
Per partecipare al corso del 9 luglio occorre prenotare il posto contattando i recapiti laboratoriraminghi@gmail.com oppure 329.4435864.
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