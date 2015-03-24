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Ultimi giorni per iscriversi al workshop ecologico “Cartalana” di filatura della carta

Iscrizioni aperte fino a venerdì per il laboratorio del 28 marzo: filare la carta con il fuso a mano e creare gioielli di design

24 Marzo 2015 - 09:58 | di Vincenzo Comi

Workshop Cartalana di filatura della carta e creazione di eco-gioielli, Cefcom a Reggio Calabria

C’è tempo fino a venerdì per iscriversi al workshop ecologico di filatura della carta e creazione di eco-gioielli organizzato da Cefcom (Centro per la Formazione e la Comunicazione Mediterranea) in collaborazione con “Cartalana”, che si svolgerà sabato 28 marzo dalle ore 15:30 alle 18:30 presso la sede associativa (in Via Santa Lucia al Parco, 9).

Chi è Marcella Stilo, in arte Cartalana

Marcella Stilo, in arte Cartalana, torna per la seconda volta a Reggio Calabria per l’unica tappa al Sud,  portando con sé tutta la sua passione e la sua originalità in tema di riciclo creativo e di realizzazione di gioielli di design. Le sue creazioni sono interamente fatte a mano e sono segnate da uno stile unico, diretto a salvaguardare l’ambiente e a dare nuovo valore alla tradizione artigiana. Il filo utilizzato per i gioielli è realizzato con giornali quotidiani, volantini pubblicitari, posta in cassetta e qualsiasi altro tipo di carta a bassa grammatura e scarsa porosità.

Durante il workshop organizzato da Cefcom, le partecipanti potranno scoprire i segreti della filatura della carta attraverso l’utilizzo di un fuso a mano in legno che verrà lasciato in dotazione alle allieve, sperimentando un approccio dinamico e fantasioso e realizzando, sotto la guida attenta dell’artista, diversi progetti di bijoux dal design contemporaneo ed ecosostenibile, imparando così a ri-utilizzare carta e cartoncino in maniera creativa.

Cosa serve per partecipare

Per prendere parte al workshop non occorre alcuna capacità tecnica, ma soltanto tanta curiosità e tanta voglia di vivere la bellezza dell’arte manuale. Per info e prenotazioni: cefcomcorsi@gmail.com – 329.4435864

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