Giallorossi a Gubbio per il torneo ‘Spirito di Squadra’

Dopo il quadrangolare di Lamezia, la Tonno Callipo sfida Modena, Perugia e Latina nel torneo di beneficenza di Gubbio, sabato e domenica

Dopo la partecipazione al quadrangolare di volley internazionale svoltosi a Lamezia Terme nello scorso fine settimana, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è attesa da un nuovo prestigioso appuntamento in questo precampionato ormai agli sgoccioli.

A meno di due settimane dal via ufficiale della stagione (ottavi della Del Monte® Coppa Italia contro Ravenna in casa), Coscione e compagni sono attesi, infatti, da un’altra importante occasione di confronto contro le grandi realtà del prossimo Campionato di SuperLega UnipolSai.

Il torneo di beneficenza a Gubbio

Si terrà, infatti, sabato e domenica prossimi a Gubbio (PG), la quinta edizione del torneo “Spirito di Squadra“, quadrangolare di beneficenza (evento compreso del Mese dello Sport a Gubbio, organizzato dalle Associazioni: Leukos, Pallavolo Gubbio, Baracca Party, Circolo ’99 e Famiglia dei Santantoniari) che si svolgerà presso la Palestra Polivalente della cittadina umbra.

Al via del torneo, organizzato in memoria di Francesco Rampini, giovane ex pallavolista deceduto nel 2012 dopo un tragico incidente, ci saranno, oltre alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, l’Azimut Modena, la Sir Safety Conad Perugia e la Taiwan Excellence Latina.

La semifinale con Modena e la preparazione

La compagine di coach Lorenzo Tubertini affronterà proprio la sua ex squadra nella prima semifinale che si disputerà domani pomeriggio alle ore 15:00. Il tecnico emiliano ha fatto lavorare sodo i suoi ragazzi anche nel corso di questa settimana nella quale si è progressivamente inserito Oleg Antonov.

D’altra parte, lo staff tecnico giallorosso ha dovuto registrare un acciacco fisico occorso al martello belga Lecat fermo ai box per noie addominali e, dunque, non al meglio della condizione. Ancora assente anche l’opposto americano Benjamin Patch impegnato ai Campionati NORCECA in corso di svolgimento a Colorado Springs (USA) e che a Vibo arriverà praticamente una settimana prima del match di coppa contro Ravenna.

Il programma completo

Di seguito, il programma completo di “Spirito di Squadra”:

SABATO 30 SETTEMBRE

Ore 15:00 1° semifinale: Azimut Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Ore 18:00 2° semifinale: Sir Safety Conad Perugia – Taiwan Excellence Latina

DOMENICA 01 OTTOBRE

Ore 15:00 finale 3°/4° posto

Ore 18:00 finale 1°/2° posto

Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia