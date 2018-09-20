Un autobus dell’ATAM si chiamerà ‘Viola 1966’
Atam e Comune di Reggio svelano i nomi scelti dai cittadini per i nuovi autobus: uno sarà dedicato alla Viola e si chiamerà Viola 1966
20 Settembre 2018 - 16:03 | di Domenico Suraci
L’ATAM, l’azienda pubblica di trasporto cittadina con il suo Amministratore Unico Francesco Perrelli, insieme al Comune di Reggio Calabria, nella persona dell’Assessore alla Partecipazione, Avv. Irene Calabrò, hanno portato al termine l’iniziativa “Chiamami per nome”. Un percorso avviato lo scorso aprile, attraverso la piattaforma “ioPartecipo”, per personalizzare i nuovi autobus con dei nomi scelti da cittadini, utenti ATAM e studenti che sul web hanno potuto esprimere le loro preferenze.
L’evento di stamane, inserito all’interno delle attività della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, organizzate dallo sportello Europe Direct e dal Comune di Reggio Calabria, ha finalmente svelato i nomi, adottati dai reggini, per i nuovi autobus cittadini. Uno di loro si chiamerà “Viola 1966“.
La Viola Reggio Calabria ringrazia ATAM con la quale, insieme alla Reggina Calcio, si è parlato di un possibile servizio navetta che colleghi lo stadio e il palazzetto nelle giornate di concomitanza dei due eventi sportivi.
Da domani l’autobus “Viola 1966” sarà in giro per la città. Vi aspettiamo a bordo!
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