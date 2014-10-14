Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Ecco il concorso del “Panella-Vallauri” per ricordare Malala Yousafzai

Parte il cncorso, rivolto agli studenti delle prime classi del Panella – Vallauri, per ricordare la figuara e l’impegno di Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014. La DS dell’ITT “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria, in accordo con il Collegio Docenti del medesimo istituto, indice per l’anno scolastico 2014 – 2015, il Concorso “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”. Tale concorso è rivolto alle alunne e alunni delle prime classi di istituo e si pone come finalità quella di sensibilizzare le giovani generazioni ad un approccio consapevole al mondo dell’istruzione ed al ruolo che ha la cultura per l’emancipazione dei popoli, per i diritti dei bambini e delle donne, per un mondo di pace. Tale Concorso ha preso avvio con l’inizio dell’anno scolastico e treminerà il 20 di novembre prossimo venturo. I primi tra lavori classificati verranno premiati il 10 dicembre 2014, Giornata Internazionale dei Diritti Umani sancita dalle Nazioni Unite. In allegato la lettera iniviata agli studenti per la promozione alla partecipazione al Concorso “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo” .