Citta del Sole Edizioni e Anassilaos: evento alla Biblioteca de Nava

Un importante evento promosso dalla Biblioteca “Pietro de Nava, da Citta del Sole Edizioni congiuntamente con l’Associazione Anassilaos, avrà luogo giovedi 25 febbraio alle ore 17.30 nella ns. città presso la Biblioteca comunale “P.De Nava” sita in via D.Tripepi.

La biblioteca ospiterà l’incontro con la studiosa italo francese Anne Christine Faitrop che terrà una lectio magistralis sull’opera di Corrado Alvaro in occasione della pubblicazione del volume “Memoria del Cuore. Racconti della guerra 1915-18”di Corrado Alvaro, (128 pag.Città del Sole, collana La vita narrata) . Quindici intensi racconti già pubblicati in riviste o raccolte, alcuni dei quali rappresentano nuclei o passaggi del noto romanzo “Vent’anni”, in cui, insieme a Poesie grigioverdi, il grande scrittore calabrese aveva già raccontato la sua esperienza di giovane soldato, trasfigurandola in quella di una intera generazione che dal primo conflitto mondiale sarebbe uscita poi irrimediabilmente mutata.

Storie di assalti e di attese, partenze e arrivi; giovinezze sciupate ma anche di nostalgia di casa, amori e speranze perdute. È una guerra di contadini strappati alla loro terra, consumata nelle trincee a combattere nemici che si stenta a riconoscere come tali. Guerra di donne che aspettano, mute osservatrici di vite precarie

Piccoli gioielli di stile, questi racconti accolgono alcuni temi ricorrenti di Alvaro: la natura, i colori, la danza, le stesse figure femminili. Pagine preziose che accompagnano il lettore ad una più profonda conoscenza dello scrittore e dell’epoca.

Anne-Christine Faitrop-Porta firma un altro pregevole lavoro sulla figura di Corrado Alvaro. Numerosi i suoi testi e le sue pubblicazioni dedicati allo scrittore di San Luca, ultimo, sempre per Città del Sole Edizioni, “Cose di Francia”, raccolta di articoli, recensioni e brevi saggi sulla cultura francese, pubblicato lo scorso anno.