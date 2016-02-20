‘É un mondo difficile’ di Francesco Iriti

Una storia ambientata in Calabria quella che si sviluppa lungo 18 capitoli tutti da leggere d’un fiato. Amori, addii, difficoltá, mancanza di lavoro sono solo alcuni assaggi dell’intensa storia vissuta dal protagonista, il quale molte volte è stato messo a dura prova dalle difficoltà quotidiane che la vita gli presenta. Un lungo viaggio quello del protagonista, sia fisico ma soprattutto interiore, iniziato molti anni prima, che l’aveva portato a lasciare il suo paese, nel profondo Sud Italia, per cercare futura al Nord. Infatti, la ricerca del proprio io e di una dimensione che non era riuscito a trovare nel luogo dove era nato e cresciuto, non gli avevano permesso, fino a quel momento, di vivere bene la sua vita. Questi fattori lo spingeranno giornalmente a combattere contro pregiudizi e angosce, sempre sicuro del presente e ignaro del futuro, alla continua e tormentata ricerca di quel qualcosa necessario per “ritornare a vivere”. Riuscirá nell’impresa?

Una storia di vita vissuta

“É’ un mondo difficile” descrive attimi di vita vissuta attraverso personaggi genuini che trascorrono le loro giornate tra lavoro e famiglia affrontando i problemi che quotidianamente la vita gli presenta.

É stato il pubblico a decidere il nome del protagonista, Cisko, rispondendo al quesito lanciato sui social network dall’autore Francesco Iriti che per quest’opera si è affidato alla prefazione della giornalista Gabriella Lax ed alla foto di copertina di Massimo Collini che ha ritratto il giovane figlio Davide Collini mentre passeggia in un borgo antico dell’entroterra calabrese tenendosi dalla mano di Carmine Verduci.

L’autore: Francesco Iriti

“É un mondo difficile” è il titolo del primo lavoro letterario di Francesco Iriti, un giovane di origini melitesi, nel reggino, che attualmente lavora a Dublino.

Direttore Responsabile del giornale on line www.ntacalabria.it dalla sua nascita fino al mese scorso, e fondatore anche di italianimondo.it, negli anni ha collaborato con molte testate giornalistiche.

Il libro è stato pubblicato in versione cartacea ed e-book su Amazon.