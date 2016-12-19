Alla Provincia si presenta il libro di Francesco Iriti

Martedì 20 dicembre alle ore 17:30 il giornalista Francesci Iriti parlerà del suo libro ambientato nel profondo Sud Italia dove il protagonista di nome Cisko nasce e cresce affrontando le varie difficoltà che la vita gli riserva.

L’incontro e il percorso dell’autore in Irlanda

Moderato dalla giornalista Claudia Tamiro di ImmediaLive, Francesco Iriti, che vive e lavora da piú di due anni in Irlanda, racconterà anche i motivi che l’hanno spinto a lasciare la sua amata Calabria per catapultarsi in una nuova realtà. Un pó come ha fatto Cisko che dopo aver combattuto contro amori, pregiudizi, disgrazie e difficoltá di trovare un lavoro per vivere, decide ad un certo punto della sua vita di lasciare la sua terra natía trasferendosi a Milano in cerca di miglior fortuna. Sarà stata la scelta giusta?

La storia, raccontata all’interno del libro di 168 pagine, disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che e-book, si sviluppa lungo un viaggio fisico e mentale, che porterà il protagonista ad affrontare delle vere sfide contro il mondo circostante e soprattutto contro se stesso, convinto che, alla fine, il destino gli avrebbe indicato la strada giusta da seguire.

L’iniziativa dell’associazione organizzatrice

«La scelta di presentare il libro di Francesco Iriti – hanno dichiarato il presidente dell’Associazione Massimo Calabró ed i due vice Maurizio Gangemi e Francesco Legato – rientra nel quadro delle attività che la nostra associazione porta avanti sin dalla sua fondazione. Francesco ha sposato da anni il nostro progetto che prevede momenti aggregativi, sociali e culturali e sportivi, coordinati anche dagli altri componenti il direttivo, Vicenzo Ielacqua, Giuseppe Trapani e Giuseppe Praticò, con l’importante supporto del Sindacato giornalisti della Calabria.