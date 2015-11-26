Un nuovo singolo e video per la Christian band Kantiere kairòs

Nel video – con la regia dei gemelli Antonio e Giuseppe Scaramuzzo – la band lancia un messaggio di speranza e incoraggiamento, avvolta dalla bellezza del creato e in tutt’uno con ciò che ci circonda, fa cogliere il #battito della vita. Con la tecnica dell’esposizione multipla, che consiste nella creazione di un’immagine attraverso la sovrapposizione di più immagini, il video è un viaggio che porta all’esplorazione del pianeta e dell’intimo di ogni cuore.

«Un cuore che batte è un cuore che tutto può! / Un cuore che batte è il più evidente miracolo / il più evidente miracolo sei tu! – canta Antonello Armieri in Cuore Sacro e racconta – Cuore Sacro è un promemoria d’amore, è presa di coscienza della propria ricchezza umana, è lode a tutta la creazione di Dio, è l’urlo gioioso del vivere».

È online al link https://www.youtube.com/watch?v=KVFF6lWa2qg il videoclip di Cuore Sacro, il nuovo atteso singolo del KANTIERE KAIRÒS, terzo singolo estratto dal disco di esordio della Christian Rock Band, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming, in cui musica e parole si intrecciano in un abbraccio di ritmi e battiti.

Il nuovo disco Il Soffio

Il brano è estratto dal disco pubblicato ad aprile dal titolo IL SOFFIO che è un disco composto da 14 brani inediti, caratterizzati da stili e suoni molto diversificati, che spaziano dall’uso della chitarra acustica unita all’elettronica, dalle ballate sino al rock più energico e definito. Musica contemporanea in dialogo con l’anima. Testi impegnati, intimi che sollecitano e accompagnano la riflessione personale contraddistinguono la scrittura di Antonello Armieri, voce della band e autore dei brani. Le canzoni che compongono il disco sono infatti la chiave per aprire delle strade, delle soluzioni, per capire che molti percorsi sono simili e quindi ci si può sostenere a vicenda e parlare di Amore, di speranza e di rinascita, parlare di temi universali e trasversali, è un qualcosa che obbliga piacevolmente – chi crede in questa visione di esistenza – a rendere partecipe tutti di questa bellissima realtà.

Nell’album due importanti featuring: il timbro graffiante di Fil Mama con le sue mille sfumature nere, e l’eleganza e la precisione della carica voce di Rosa Martirano, eccellenze calabresi.

Il Soffio è attualmente in vendita nei negozi tradizionali e in tutti i digital store.

La band dopo aver incontrato il pubblico per la presentazione in anteprima del videoclip ufficiale, continua in tutta Italia Il Soffio Tour. La prima data confermata è il 13 dicembre a Cantinelle di Corigliano (Cs), mentre il 6 dicembre saranno a Rogliano (Cs) in versione acustica e il 28 dicembre a Taurianova (Rc) per una Tavola rotonda musicale.

Il Kantiere Kairòs sono: Gabriele Di Nardo (batteria e percussioni), Roberto Sasso (tastiere), Davide Capitano (basso), Giuseppe Di Nardo (chitarre) e Antonello Armieri (voce e chitarra acustica).

Questa la tracklist dell’album: Mio Re, La Tua volontà (primo singolo il cui video ufficiale è visibile al online al link: https://www.youtube.com/watch?v=4OHlk2PM28o), Liberami (feat. Fil Mama), Galilea, Stella (secondo singolo il cui lyric video è visibile online al link: https://www.youtube.com/watch?v=58P1jKudzc8), Cemento Armato, Il Soffio, Dignitosa, Cuore Sacro, Io confesso, Il pozzo, Toccami il cuore, Grazie, In ogni volto (feat. Rosa Martirano).

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Note biografiche

Il KANTIERE KAIRÒS è una Christian Band nata in Calabria dall’incontro nel 2008 tra il cantautore Antonello Armieri, voce e chitarra acustica, e Giuseppe Di Nardo, chitarrista e arrangiatore. Al duo in seguito si sono aggiunti Gabriele Di Nardo, batteria; Davide Capitano, basso; Roberto Sasso, tastiere. Tutti uniti dall’esigenza di esprimere, con la loro musica, la quotidiana conversione all’amore di Dio, facendosi strumento per l’incontro con il Signore. Il termine Kairòs, dal greco “momento propizio” o “tempo di grazia”, segna il lavoro di un cantiere che desidera dare il proprio contributo in questo tempo in cui c’è bisogno di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20).

Nell’aprile 2015 esce il loro disco d’esordio Il Soffio che presentano in tutta la regione con Il Soffio Tour.

Antonello Armieri è un cantautore e chitarrista che alterna l’attività musicale personale alla composizione per diversi altri artisti, vantando un percorso decennale di collaborazioni e concerti. È uno dei più stretti collaboratori artistici della cantautrice Valeria Crescenzi ed è inoltre voce e chitarra acustica del trio Acoustic Skin, particolarmente apprezzato in tutta la regione, grazie anche ad un’intensa attività live, nel quale compare anche Giuseppe Di Nardo, chitarre del Kantiere Kairòs e anche della folk/rock band Zona Briganti, oltre che docente di chitarra nella scuola media. Con la band Zona Briganti, il Kantiere Kairòs condivide pure il bassista Davide Capitano, mentre Roberto Sasso compare anche nella band Il Pandemonio dei Guasti e Gabriele Di Nardo è inoltre batterista de I Musicanti del Vento.