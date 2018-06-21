Un romanzo d’amore. Un racconto che parte dall’amore e arriva al cuore. E viceversa. E’ questo il messaggio che è racchiuso nelle 244 pagine di “A un passo dal cuore”, esordio letterario dell’avvocatessa Daniela Santelli. Il libro, edito dalla Bertoni Editori di Perugia, è una scommessa letteraria. Ma, vuole anche essere un “contenitore” di parole, attimi, momenti d’amore, svolazzanti come farfalle. “A un passo dal cuore”, dal prossimo 27 giugno, sarà disponibile nelle librerie e sulle principali piattaforme on line. A fine giugno, la presentazione ufficiale del libro. Alla “prima”, moderata dal giornalista Carmine Calabrese, parteciperanno l’editore Jean Luca Bertoni, la scrittrice Grazia Fasanella, la scrittrice Giulia Biondino e la regista teatrale Lia Calabria. L’autrice del libro, spiegherà la “genesi” del romanzo. E, lo racconterà. Tra parole e amore. Per fine settembre, in una libreria ancora da definire, è in programma il bis.