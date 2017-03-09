Da un Play Off all’altro: sarà Ravenna l’avversario nei quarti dei Play Off Challenge UnipolSai

Archiviata l’eliminazione nei quarti di finale Play Off Scudetto UnipolSai contro la corazzata Cucine Lube Civitanova, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia farà parte delle otto squadre che, dai quarti di finale in poi, si giocheranno l’accesso alla prossima Challenge Cup attraverso la disputa dei Play Off Challenge UnipolSai. La vincitrice della Final Four, che si disputerà in campo neutro, nella due giorni del 22-23 aprile, avrà, dunque, il diritto di disputare la Challenge Cup 2016-17. Dopo l’eliminazione dai Play Off Scudetto UnipolSai, la società giallorossa ora è attesa dal quarto di finale, da giocare al meglio delle 3 gare su 5, contro la Bunge Ravenna. Ora un po’ di meritato riposo per Coscione e compagni che avranno la possibilità di giocare le gare decisive in casa: Gara 1, Gara 3 e l’eventuale Gara 5 in casa. Si inizia domenica 26 marzo in casa, Gara 2 a Ravenna domenica 2 aprile, gara 3 domenica 9 aprile al Pala Valentia, mercoledì 12 l’eventuale Gara 4 al Pala De Andrè e l’eventuale bella finale la domenica di Pasqua ancora davanti al pubblico di casa. Dunque, un finale di stagione ancora tutto da scrivere per la compagine del presidente Pippo Callipo. Domani la squadra effettuerà una doppia seduta di allenamento, poi week-end di riposo prima del ritorno in palestra previsto per la prossima settimana con nel mirino la sfida con Ravenna in programma domenica 26 marzo alle ore 18:00. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Lega Volley Channel.