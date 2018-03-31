Un pool di arbitri calabresi all’Eurocamp di Cesenatico
Una pattuglia di fischietti calabresi al 20° Torneo Internazionale di Basket di Pasqua all'EuroCamp di Cesenatico, dal 31 marzo al 3 aprile
31 Marzo 2018 - 10:38 | di Vincenzo Comi
C’è anche un gran pezzo di Calabria al 20° Torneo Basket Internazionale Pasqua all’EuroCamp di Cesenatico in campo da sabato 31 Marzo a martedì 3 Aprile 2018.
Il torneo, riservato alle categorie dall’Under 13 all’Under 20 Maschile e dall’Under 13 all’Under 18 Femminile è un must nel basket giovanile: Lo scorso anno hanno partecipato 135 squadre maschili e 35 femminili, per un totale di 170 squadre, di cui 12 straniere ( da Germania, Lettonia, Svizzera, Slovenia e Portogallo).
Dalla Calabria partirà l’Istruttore regionale del settore giovanile Cia,Roberto Viglianisi e l’Istruttore Christian Cozzoli. La lista dei giovani fischietti pronti a mettersi alla prova è vasta: ci saranno Simone Mafrici, Fabio Milito, Vincenzo Nicolò , Alessio Tolomeo e Paolo Trichilo.
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