C’è anche un gran pezzo di Calabria al 20° Torneo Basket Internazionale Pasqua all’EuroCamp di Cesenatico in campo da sabato 31 Marzo a martedì 3 Aprile 2018.

Il torneo, riservato alle categorie dall’Under 13 all’Under 20 Maschile e dall’Under 13 all’Under 18 Femminile è un must nel basket giovanile: Lo scorso anno hanno partecipato 135 squadre maschili e 35 femminili, per un totale di 170 squadre, di cui 12 straniere ( da Germania, Lettonia, Svizzera, Slovenia e Portogallo).

Dalla Calabria partirà l’Istruttore regionale del settore giovanile Cia,Roberto Viglianisi e l’Istruttore Christian Cozzoli. La lista dei giovani fischietti pronti a mettersi alla prova è vasta: ci saranno Simone Mafrici, Fabio Milito, Vincenzo Nicolò , Alessio Tolomeo e Paolo Trichilo.