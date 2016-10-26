E’ un reggino il miglior sommelier della Calabria. Rappresenterà il Centro-Sud alla finale nazionale

Il Miglior sommelier 2016 è della Locride e ha successo a Taormina

E’ Alessandro Pugliese, 32 anni di Marina di Gioiosa Ionica, il miglior sommelier della Calabria. Pugliese, chef sommelier dell’Hotel Belmond-Villa Sant’Andrea di Taormina, è l’unico del Centro-Sud che parteciperà alla finalissima che incoronerà il migliore sommelier d’Italia a Trento il 19 e 20 novembre.

Il trofeo è stato assegnato a Reggio Calabria al termine del Concorso Miglior Sommelier Calabria 2016 dall’Associazione Italiana Sommelier. Pugliese si é imposto su Francesco Gardi, sommelier e patron del ristorante Antica Locanda dal Povero Enzo di Cosenza, e Manuel Grande, della delegazione di Lamezia Terme, classificati a pari merito al secondo posto. Le prove si sono svolte in due fasi: dopo l’esame scritto, c’é stata la prova pratica pubblica nel corso della quale i concorrenti hanno messo in luce capacità nella tecnica di servizio del vino al tavolo, decantazione, correzione di una wine-list, scelta dei vini, abbinamento cibo-vino, riconoscimento di distillati e doti di comunicazione.