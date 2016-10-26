City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

E’ un reggino il miglior sommelier della Calabria. Rappresenterà il Centro-Sud alla finale nazionale

Alessandro Pugliese, 32 anni, di Marina di Gioiosa Ionica, vince il concorso Miglior Sommelier Calabria 2016 e rappresenterà il Centro-Sud alla finale nazionale di Trento

26 Ottobre 2016 - 16:50 | di Pasquale Romano

Alessandro Pugliese premiato come miglior sommelier AIS Calabria 2016

Il Miglior sommelier 2016 è della Locride e ha successo a Taormina

E’ Alessandro Pugliese, 32 anni di Marina di Gioiosa Ionica, il miglior sommelier della Calabria. Pugliese, chef sommelier dell’Hotel Belmond-Villa Sant’Andrea di Taormina, è l’unico del Centro-Sud che parteciperà alla finalissima che incoronerà il migliore sommelier d’Italia a Trento il 19 e 20 novembre.

Il trofeo è stato assegnato a Reggio Calabria al termine del Concorso Miglior Sommelier Calabria 2016 dall’Associazione Italiana Sommelier. Pugliese si é imposto su Francesco Gardi, sommelier e patron del ristorante Antica Locanda dal Povero Enzo di Cosenza, e Manuel Grande, della delegazione di Lamezia Terme, classificati a pari merito al secondo posto. Le prove si sono svolte in due fasi: dopo l’esame scritto, c’é stata la prova pratica pubblica nel corso della quale i concorrenti hanno messo in luce capacità nella tecnica di servizio del vino al tavolo, decantazione, correzione di una wine-list, scelta dei vini, abbinamento cibo-vino, riconoscimento di distillati e doti di comunicazione.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

VinoReggio Calabria Cucina
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?