Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, arrestato lo scorso 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giudici del Riesame hanno accolto parzialmente il ricorso degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’Aqua che avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip su richiesta della Procura di Locri nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”.

Dai domiciliari al divieto di dimora

Per il sindaco di Riace sono stati sostituiti i domiciliari con il divieto di dimora nel Comune. Il provvedimento è stato notificato poco fa a Mimmo Lucano e alla sua compagna Tesfahum Lemlem. Nei confronti di quest’ultima, invece, il divieto di dimora che le era stato disposto dal gip di Locri è stato sostituito con l’obbligo di firma.

Mimmo Lucano torna libero quindi perché il Riesame ha valutato che non ci sono le esigenze cautelari per tenerlo ai domiciliari. Dopo l’udienza, tenuta ieri mattina, si era detto “fiducioso”. “Riace – sono state le sue parole. – va avanti”. E sullo stop ai contributi pubblici disposto dal ministero dell’Interno: “Siamo noi che vogliamo uscire noi dallo Sprar. Non voglio più avere a che fare con questo governo che non rispetta i diritti umani. Riace non finisce”.

Le motivazioni del Riesame attese a breve

Tra qualche settimana saranno depositate le motivazioni del Riesame ma, al momento, non è difficile pensare che i giudici abbiano avuto le stesse perplessità del gip che già smontato l’inchiesta nella parte che riguarda l’accusa di aver gestito male i soldi per l’accoglienza. “Vaghezza e genericità del capo d’imputazione” è scritto nell’ordinanza di custodia cautelare contro un sindaco che, sempre dalle carte, non avrebbe rubato un centesimo. Ma che si è fatto 14 giorni ai domiciliari.

fonte: ilfattoquotidiano.it