Un successo ‘Il Re Leone Musical Tour’ di Compagnia delle Alghe

Un successo annunciato che ha fatto registrare il tutto esaurito ad entrambi gli appuntamenti in programma. “Il Re Leone Musical Tour”, in replica lo scorso giovedì al Teatro Rendano di Cosenza, alle 09.30 con le Scuole della provincia e eghiealle 21.00 con lo spettacolo serale, ha rappresentato, in ordine di tempo, un altro importante traguardo, in termini di apprezzamenti, di Compagnia delle Alghe, una realtà da anni radicata sul nostro territorio, che, prossima, al compimento dei dieci anni di attività, è già a lavoro per l’allestimento del prossimo Musical.

Il cast e la squadra artistica

Un cast magnifico, con oltre trenta elementi ha riempito le scene del Rendano con uno spettacolo in due attii, “Il Re Leone Musical Tour”, che si è dimostrato straordinario e imponente e che ha affascinato grandi e piccini. Dalle scenografie ad opera di Matteo Olivieri, alla regia e sceneggiatura di Loredana Nucaro, dalle coreografie di Nadia Lorenza Muoio, anche attrice nei panni di Nala adulta, ai costumi realizzati dall’Accademia New Style diretta da Franca Trozzo. Per il trucco e il parrucco Compagnia delle Alghe si è affidata alla professionalità dell’Isteform, l’Accademia di Arti Estetiche, e delle sue allieve coordinate da Ilenia Tucci. Nel cast due performer di fama internazionale, Silvia Di Stefano nei panni di Rafiki e Andrea Verzicco nelle vesti di Simba adulto. “Il Re Leone Musical Tour” è stata una rappresentazione magnifica e maestosa, resa possibile grazie a grandiosi effetti speciali, giochi di luci e musiche straordinarie.

Uno spettacolo travolgente, commovente, a tratti divertente che ha visto tra i protagonisti anche Andrea Cosentino nel ruolo di Mufasa, Francesco Bossio nei panni del malefico Scar, due cuccioli fantastici, Antonio Marino e Sara Guglielmelli, rispettivamente Simba piccolo e Nala giovane, e poi ancora, Giuseppe Pellegrino, in un simpatico e stravagante Zazu, Loredana Nucaro ( Sarafina), Silvia Mazzuca (Sarabi), tre imprevedibili iene ( Ilaria Barbuto, Andrea Manna, Maria Saveria Aiello) e due infaticabili e strabilianti Timon e Pumbaa ( Danilo Aiello e Massimo Cistaro). A completare il cast una scenografica ensemble che ha fatto da cornice alle avventure di Simba, protagonista di una favola, tra le più amate.

Lo stage di Compagnia delle Alghe

Intanto, è in corso lo Stage di Compagnia delle Alghe che fino a giorno 6 Febbraio vedrà giovani artisti impegnati in un percorso formativo di qualità grazie alla presenza di coach come Manuel Frattini, Lena Biolcati e gli stessi Di Stefano e Verzicco. La quattro giorni, ospitata a Castrolibero, si concluderà con uno spettacolo finale, in programma al Teatro Tieri di Cosenza. Compagnia delle Alghe, grazie all’instancabilità del suo direttore, Massimiliano Pellegrino, è già a lavoro per un nuovo e certamente sorprendente successo.