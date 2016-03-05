‘Un ticket per te’, quattro giorni di visite gratuite per le donne
Quattro giorni di visite mediche gratuite di prevenzione per le donne nella settimana dell'8 marzo, grazie al progetto del Centro Medico Polispecialistico
05 Marzo 2016 - 19:19 | di Vincenzo Comi
SI terrà il prossimo Lunedì 7 marzo alle ore 11 presso la sala Conferenze della Provincia di Reggio Calabria la presentazione del progetto “Un ticket per te”, progetto di assistenza medica gratuita a cura del Centro Medico Polispecialistico (CMP) e patrocinato dalla Consigliera di Parità provinciale, Dott.ssa Daniela De Blasio.
A partire dal prossimo 9 marzo , e nell’ambito delle attività organizzate per la settimana della Donna, saranno organizzati quattro giorni di visite mediche gratuite di prevenzione per il benessere psico-fisico della donna realizzate grazie alla collaborazione del personale medico del CMP.
L’iniziativa nasce dal desiderio di servizio al cittadino, nel quadro della tutela del diritto universale alla salute sancito dalla nostra Costituzione ed è ispirata ai principi di solidarietà sociale sostenuti del Centro Medico Polispecialistico.
Presenteranno il progetto il Dott. Giuseppe Raffa, Presidente della Provincia di Reggio Calabria, il Dott. Iero, Direttore del CMP, Il Dott. Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Reggio Calabria, la Dott.ssa Daniela De Blasio, Consigliera di Parità della Provincia di Reggio Calabria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie