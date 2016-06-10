City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Un torneo di beneficenza per Abio Reggio Calabria

Sabato 11 giugno alle 17 al circolo Crucitti il quadrangolare di calcio a 5 della scuola La Nuvoletta: i proventi vanno ad ABIO Reggio Calabria per il reparto di Pediatria

10 Giugno 2016 - 10:39 | di Redazione

Pallone da calcio in rete, immagine d'archivio

Domani 11 Giugno alle ore 17:00 presso il circolo “Crucitti “, sito in via Galvani n° 10, si disputerà la quadrangolare di calcio a 5 organizzata dalla Scuola dell’infanzia paritaria “La Nuvoletta “. S

i sfideranno le squadre composte rispettivamente dai rappresentanti dei Vigili del fuoco, dei medici oncologi, del Comune di Reggio Calabria e dei genitori dei bambini della scuola.

I Proventi saranno interamente devoluti ad ABIO Reggio Calabria Associazione per il Bambino in Ospedale che dal 2012 opera presso il reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti con lo scopo di ridurre gli effetti dell’ospedalizzazione mediante il gioco e il sostegno a bambini, adolescenti e famiglie. Saranno pertanto presenti i volontari , pronti a raccontare la loro esperienza in reparto e a fornire tutte le informazioni utili a conoscere meglio il mondo ABIO. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria ; la cittadinanza è invitata a partecipare…per non dimenticare che aiutare i bambini in ospedale ci fa sentire GRANDI!

Ragazzi che ballano alla Christmas Party del 20 dicembre 2014 al D-Vision Club

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

ABIOReggio Calabria Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?