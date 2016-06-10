Un torneo di beneficenza per Abio Reggio Calabria

Domani 11 Giugno alle ore 17:00 presso il circolo “Crucitti “, sito in via Galvani n° 10, si disputerà la quadrangolare di calcio a 5 organizzata dalla Scuola dell’infanzia paritaria “La Nuvoletta “. S

i sfideranno le squadre composte rispettivamente dai rappresentanti dei Vigili del fuoco, dei medici oncologi, del Comune di Reggio Calabria e dei genitori dei bambini della scuola.

I Proventi saranno interamente devoluti ad ABIO Reggio Calabria Associazione per il Bambino in Ospedale che dal 2012 opera presso il reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti con lo scopo di ridurre gli effetti dell’ospedalizzazione mediante il gioco e il sostegno a bambini, adolescenti e famiglie. Saranno pertanto presenti i volontari , pronti a raccontare la loro esperienza in reparto e a fornire tutte le informazioni utili a conoscere meglio il mondo ABIO. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria ; la cittadinanza è invitata a partecipare…per non dimenticare che aiutare i bambini in ospedale ci fa sentire GRANDI!