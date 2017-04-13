Un weekend dedicato alla Fotografia di Viaggio

Quando finisce, cosa rimane di un viaggio?

I ricordi dei paesaggi, degli incontri, dei profumi… e le fotografie.

Il 6 e 7 maggio 2017, in Via Giudecca 17 presso la sede di UniPegaso, si svolgerà un week end dedicato alla Fotografia di Viaggio.

Il corso è organizzato dall’Agenzia di viaggi Midimar ed è rivolto a tutti: “Accompagno i miei clienti in giro per il mondo – ha detto il titolare Antonio Di Marno – e ogni volta mi rendo conto di quanto un viaggio ti possa segnare. Penso che tornare con una bella foto, unica e irripetibile, valga molto di più che un souvenir uguale ad altri mille”.

Nei due giorni le lezioni intensive teoriche e pratiche saranno tenute da Roberto Zampino, fotografo e insegnante di fotografia a Cipro, in Italia e a Londra, specializzato in Fotografia Documentaristica, Ritratti, Extreme, Sport e Storytelling. Il materiale didattico e un’uscita fotografica sono inclusi nel corso e, tra tutti i partecipanti, verrà alla fine estratto un Week-End a Marrakech che comprende 3 notti in hotel con colazione, trasferimenti e visita della città, volo escluso. Il corso Fotografia di Viaggio prevede il pagamento di una quota ed è necessaria l’iscrizione sulla pagina www.midimar.it/corso-fotografia-viaggio/ . Per informazioni è possibile rivolgersi a agenzia@midimar.it.

Il progetto Midimar per la cultura del viaggio

L’appuntamento Fotografia di Viaggio non è un incontro isolato. Il corso, infatti, rientra all’interno di un progetto più ampio che la Midimar vuole portare avanti: “Queste sono occasioni per confrontarsi e per ricordarci che esiste un mondo da scoprire oltre il percorso casa-lavoro che facciamo tutti i giorni. Vedere con i propri occhi la potenza della natura o realtà lontane anni luce dalla nostra vita quotidiana, ti fa vivere in modo diverso. Vogliamo promuovere la Cultura del viaggio perché siamo convinti che viaggiare renda tutti più consapevoli e anche migliori”.