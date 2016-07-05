Una casa nuova per il Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama
Quando lascerà la Casa Bianca, a gennaio 2017, il presidente Barack Obama prenderà in affitto una villa con nove camere da letto nel quartiere Kalorama di Washington
05 Luglio 2016 - 11:10 | di Vincenzo Comi
di Daniela Bonanno Conti – Ognuno di noi, sogna di poter vivere in una vera e propria casa da sogno.
E’ vero che i sogni sono desideri di felicità ma non tutti ci possiamo permettere di spendere cifre esorbitanti per soddisfare i nostri desideri più profondi. Invece per l’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama il sogno diventerà realtà.
Secondo quanto comunicato di recente dall’emittente televisiva statunitense Cnn, quando il presidente lascerà la Casa Bianca il prossimo gennaio 2017, affitterà una villa del valore di oltre 5 milioni di dollari nel quartiere Kalorama di Washington.
La lussuosa villa possiede ben nove stanze da letto e perfino otto bagni ed attualmente è di proprietà di Joe Lockhart ( portavoce della Casa Bianca durante la presidenza di Bill Clinton). Rimaniamo in attesa di conoscere ulteriori sviluppi in merito sulla vicenda.
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