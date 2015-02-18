Una voce per la Calabria: il reggino Nicolas Mauro ospite a Sanremo

Anche un po’ di Calabria al Festival di Sanremo. Nicolas Mauro, giovane cantante quindicenne di Reggio Calabria, è stato ospite nella cittadina ligure in occasione della settimana canora più importante d’Italia per partecipare alla decima edizione di “Sanremo Doc – musicadioriginecontrollata 2015” nel nome di Pino Mango e Pino Daniele. Pur non essendo una gara canora, la manifestazione è una delle più importanti tra quelle collaterali al Festival di Sanremo arricchita dalla partecipazione di artisti nazionali e da numerose esibizioni, incontri, programmi televisivi ed eventi speciali. Un’opportunità per i giovani cantanti di esibirsi in una vetrina di qualità. Più di mille tra radio e televisioni accreditate, migliaia di persone nella città dei fiori e della musica tra cui produttori, artisti, manager, discografici, talent scout, giornalisti specializzati, musicisti. Un carrozzone mediatico che non ha prezzo. Un altro modo di “mostrarsi” a Sanremo, in un programma televisivo in cui Nicolas ha rappresentato “Una Voce per la Calabria” insieme a Simona Gele e Ilaria Cuzzola. Un festival canoro regionale organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori di Petilia Policastro nella persona del presidente provinciale Alberto Fico, realizzato nel 2013 e preceduto da una serie di iniziative canore svolte in diversi comuni con finale e premiazione a Petilia Policastro (KR). Un festival nato con l’obiettivo di dare voce alla Calabria positiva, quella dei suoi giovani talentuosi. «Esibirsi a Sanremo durante la settimana del Festival della canzone italiana, non ha eguali» ha spiegato ancora emozionato il giovane Nicolas che da due anni studia al Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e da cinque canto. Una passione «innata» che Nicolas coltiva fin da piccolo e che spera possa portarli tante soddisfazioni. Predilige la musica classica italiana e sul palco del Palafiori della città di Sanremo, e per niente intimorito dalle telecamere avendo già partecipato a diversi concorsi canori, si è esibito col famoso brano di Jimmy Fontana “Il mondo”. «È stata un’esperienza bella e formativa sotto tutti i punti di vista: artistico, umano e musicale». Una vetrina, forse la più importante, non per il festival in sè ma proprio per tutto ciò che ci si crea attorno. E un giovane ambizioso come Nicolas lo sa bene. (n.m.)