‘Una voce per la Calabria’, vince Nicholas Mauro

A sedici anni il giovane reggino vince la finale regionale con un brano di Massimo Ranieri e ora punta alla selezione nazionale di New Generation a Verona

Un altro successo, un’altra soddisfazione per il giovane Nicholas Mauro. Per il secondo anno consecutivo il sedicenne reggino ha partecipato alla finale regionale del concorso canoro “Una voce per la Calabria”, svoltosi a Petilia Policastro (KR) nei giorni scorsi e giunto quest’anno alla terza edizione, conquistando la giuria e piazzandosi al primo posto con l’interpretazione del famoso brano di Massimo Ranieri “Vent’Anni”.

Già lo scorso anno si era fatto notare da alcuni professionisti, i cosiddetti talent scout, che gli rilasciarono il passaporto per partecipare a “Sanremo Doc – musicadioriginecontrollata 2015”. Pur non essendo una gara canora è una delle manifestazioni più importanti tra quelle collaterali al Festival di Sanremo. Un’opportunità per i giovani cantanti come Nicholas di esibirsi in una vetrina di qualità.

Quest’anno, grazie a questa importante vittoria, Nicholas Mauro parteciperà alla selezione nazionale di “New Generation” in programma a Verona. D’obbligo i ringraziamenti per Nicholas: «Alla mia famiglia che mi sostiene e crede in me, alla mia insegnante di canto lirico e moderno, la professoressa Cilla Pipitone, che non smette mai di incoraggiarmi – ha affermato il giovane talentuoso – Ma anche al professore Alberto Fico, organizzatore del concorso canoro “Una voce per la Calabria”».

Ora si continua a studiare, le selezioni di “New Generation” si avvicinano.