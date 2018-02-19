Celis Taflaj convocato dalla Nazionale albanese per le sfide di pre-qualificazione agli Europei contro Danimarca e Armenia, il 22 e 25 febbraio

Celis Taflaj, è stato convocato dalla Nazionale Albanese con la quale disputerà due gare valide per le Pre-qualificazioni agli Europei in programma nel 2021.

Taflaj è già a disposizione della rappresentativa albanese e sarà impegnato nelle sfide contro la Danimarca e l’Armenia in programma il 22 e 25 Febbraio.

In bocca al lupo Celis!

Fonte: Ufficio stampa Viola Reggio Calabria

Foto di Emanuele Praticò