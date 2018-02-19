Un’altra convocazione nella propria Nazionale per un neroarancio
Celis Taflaj convocato dalla Nazionale albanese per le sfide di pre-qualificazione agli Europei contro Danimarca e Armenia, il 22 e 25 febbraio
19 Febbraio 2018 - 19:08 | di Domenico Suraci
Celis Taflaj, è stato convocato dalla Nazionale Albanese con la quale disputerà due gare valide per le Pre-qualificazioni agli Europei in programma nel 2021.
Taflaj è già a disposizione della rappresentativa albanese e sarà impegnato nelle sfide contro la Danimarca e l’Armenia in programma il 22 e 25 Febbraio.
In bocca al lupo Celis!
Fonte: Ufficio stampa Viola Reggio Calabria
Foto di Emanuele Praticò
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