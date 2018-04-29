Under 16 femminile: la Lumaka è campione di Calabria
Le ragazze di coach Katia Romeo battono Catanzaro e Locri e si qualificano al pre-spareggio di Roma contro Sassari: l'elenco delle ventitré atlete
29 Aprile 2018 - 15:42 | di Eva Curatola
Il 30 aprile, le reggine giocheranno il pre-spareggio di Roma contro Sassari
Come da tradizione, la Lumaka Reggio Calabria vince il campionato Under 16 Femminile al termine della mini-fase regionale contro Centro Basket Catanzaro ed Eutimo Locri.
Un percorso lungo e ricco di partite per le ragazze reggine che hanno giocato anche la season con gli atleti del campionato maschile.
La formazione allenata da Katia Romeo ha conquistato la qualificazione al pre-spareggio.
Lunedì 30 aprile, le “Snails” giocheranno all’interno della Carpoint Arena in terra capitolina contro As. DIl. Basket 90 di Sassari.
Roma sarà lo scenario per questo importante appuntamento: chi vincerà il pre-spareggio dovrà confrontarsi con il team campione della regione Sicilia per tentare l’accesso alla fase interzonale.
Il folto gruppo Lumaka sotto elencato è rappresentato da ventitrè atlete: solo dodici di queste scenderanno in campo nell’importante appuntamento contro la compagine isolana ma tutto il gruppo parteciperà alla trasferta.
Ecco i nominativi delle campionesse di Calabria.
Atlete:
- Carla Canzonieri
- Carla Arcidiaco
- Flavia Spanò
- Alessia Amodeo
- Elena Foti
- Lara Borrello
- Maria Stelitano
- Marisa Iamonte
- Ashley Egwoh
- Maria Pia Mandalari
- Alice Cuzzola
- Giorgia Borriello
- Giorgia Bellantone
- Anna Maria Basile
- Jessica De La Cruz
- Roberta Malara
- Martina Chiriaco
- Lucilla Rizzica
- Chiara Triolo
- Maria Chiara Ambrogio
- Rita Rausei
- Alessandra Manti
- Anna Maria Arnese
Staff:
Coach Katia Romeo
Ass. All. Lucio Laganà
Dirigente Carlo Vetere
Prep. Fisico Fabio Falcomatà
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