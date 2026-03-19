Under 17 Eccellenza: Vis Basket, vittoria memorabile in casa della Virtus Roma

Impresa straordinaria per la Vis Basket Under 17 Eccellenza, che conquista una vittoria destinata a rimanere nella storia del club espugnando il difficile parquet della Virtus Roma. Un successo costruito con carattere, intensità e una straordinaria prova di squadra.

I ragazzi guidati da coach Pierotti hanno messo in campo una prestazione di altissimo livello, distinguendosi per aggressività difensiva, ritmo e lucidità nei momenti chiave del match. Fin dalle prime battute, la Vis Basket ha imposto il proprio gioco, dimostrando maturità e grande spirito di sacrificio contro un avversario di assoluto valore.

A fare la differenza è stato soprattutto il gruppo: una squadra compatta, unita e perfettamente coesa, capace di reagire alle difficoltà e di restare concentrata fino alla sirena finale. Un segnale importante della crescita di un roster che sta dimostrando partita dopo partita tutto il suo potenziale.

L’entusiasmo è ora alle stelle in vista del prossimo impegno casalingo contro il Roseto Basket, una sfida che si preannuncia altrettanto intensa e ricca di aspettative. Il pubblico di casa è pronto a sostenere i ragazzi in un momento cruciale della stagione.

La Vis Basket continua così il suo percorso con ambizione e determinazione, scrivendo una pagina indimenticabile della propria storia sportiva.