Under 18 femminile: Pantera sconfitta con onore
La Basket School Pantera, campione di Calabria Under 18 femminile, cede 53-58 alla Verga Palermo nello spareggio tra regioni dopo una gara combattuta
22 Aprile 2018 - 16:02 | di Eva Curatola
Il movimento femminile di Calabria ha voglia di combattere e far crescere i propri numeri.
Lo spareggio fra regioni giocato nella sera di giovedì 19 aprile 2018 ha visto scendere in campo una più che combattiva Basket School Pantera, compagine campionessa di Calabria Under 18 Femminile.
Il sodalizio allenato da Laura Pompeo e Cettina Luppino ha venduto cara la pelle contro l’organizzata società siciliana della Verga Palermo.
Gara combattutissima dal primo al quarantesimo ed ottima risposta in rosa per le calabresi che guardano con fiducia al futuro.
La sfida termina 53 a 58.
Basket School Pantera Reggio Calabria-Verga Palermo 53-58
(10-16,11-16,18-14,14-12)
Pantera:Dattola 12,Scordino 31,Alampi,Gilioni,Lagtella,Rossi,Aricò,De Paula 8,Saia 2,Pellegrino,Esposito.
All Pompeo Ass Luppino
Verga:Abbate,Brancato,Salomone 9,Bellanca,Casigna 13,Cappelli 29,D’Amico,Polizzi 2,Gioè 4,Lipari.
All Giordano
Arbitri Migliaccio e Greco
Fonte: Ufficio Stampa Fip Calabria
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