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Unical, la protesta degli studenti: “Tasse troppo alte”

Alcune associazioni studentesche contestano l'aumento delle tasse universitarie e la mora di 500 euro per chi non ha presentato in tempo la documentazione

28 Giugno 2017 - 18:41 | di Vincenzo Comi

Studenti e ricercatori all'avvio della Notte dei Ricercatori 2016 all'Università della Calabria

Protesta degli studenti al rettorato dell’Università della Calabria. Alcune associazioni studentesche contestano, infatti, l’aumento delle tasse universitarie e chiedono anche che venga annullata la delibera che stabilisce il pagamento di una mora di 500 euro per chi non abbia presentato in tempo la documentazione relativa al calcolo delle tasse. Contestate anche le modalità di calcolo delle stesse tasse universitarie.

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