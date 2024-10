Università Mediterranea e Ismed presentano “il valore sociale della mediazione”

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Dipartimento d’eccellenza di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane), Ismed Group (Organismo di mediazione ed Ente di Formazione) e l’Associazione Nazionale Laboratorio ADR (che raggruppa esperti nel settore della risoluzione alternativa delle controversie), organizzano un evento di carattere internazionale che affronta l’importanza della mediazione e della negoziazione nel più ampio contesto del diritto come strumento di pacificazione sociale.

Leggi anche

QUANDO

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 e sabato 18 maggio.

Risolvere una controversia, attraversando il conflitto e superarlo in un’ottica conciliativa ricorrendo gli strumenti che il legislatore ha messo in campo begli ultimi anni e non alla mediazione di altri soggetti, non sempre collocati nell’alveo della legalità, significa promuovere un cambiamento culturale e sociale.

Leggi anche

INTERVENGONO

Al convegno interverranno relatori di altissimo profilo fra i quali:

il Prof. Jamil Mahuad Wiit, docente di negoziazione ad Harvard ed ex Presidente dell’Ecuador, fautore dei trattati di pace con il Perù, nominèe al Nobel per la Pace;

la Prof.ssa Enza Pellecchia, Ordinario di diritto privato all’Università di Pisa e Direttrice del Centro Interdisciplinare della Pace dell’ateneo pisano.

Il convegno è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.