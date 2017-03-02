Mediterranea, nuovo direttore generale dell’Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo reggino ha nominato il nuovo direttore generale e ribadisce la regolarità delle procedure di nomina

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, nell’adunanza di ieri 28 febbraio 2017, sul conforme parere del Senato Accademico, ha nominato il nuovo direttore generale dell’Ateneo nella persona del Prof. Ottavio Amaro, Associato presso il Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Ateneo, condividendo la proposta del Rettore Prof. Pasquale Catanoso, col solo voto contrario del Rappresentante del personale tecnico-amministrativo nei due Organi Collegiali.

In relazione alle notizie diffuse a mezzo stampa, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno tenuto a sottolineare e ribadire l’assoluta regolarità delle procedure attivate anche in occasione della nomina del nuovo Prorettore Vicario e del nuovo Direttore Generale, svoltesi, come sempre, nel rigoroso e trasparente rispetto delle norme di legge e delle espresse previsioni statutarie.

L’insediamento del Prof. Ottavio Amaro avverrà a conclusione dei necessari adempimenti amministrativi propedeutici all’avvicendamento con il Prof. Marcello Zimbone, che assumerà la carica di Prorettore Vicario.