Reggio, iscrizioni ancora aperte all’Università Mediterranea

È ancora possibile immatricolarsi a tutti i corsi di laurea erogati, ad eccezione di quelli a numero programmato. Come iscriversi

Le iscrizioni all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria continuano per i corsi di laurea triennale, magistrale (biennale) e a ciclo unico (quinquennali) dell’anno accademico 2025/2026. È ancora possibile immatricolarsi a tutti i corsi di laurea erogati, ad eccezione di quelli a numero programmato nazionale, per i quali valgono le scadenze e modalità previste dai rispettivi bandi.

Questa prosecuzione rappresenta un’opportunità in più per i giovani dell’Area dello Stretto e calabresi, che scelgono di investire nel proprio territorio, ma anche per studenti di altre regioni attratti da un Ateneo che unisce innovazione didattica, apertura internazionale e profondo legame con il contesto locale. Nel cuore del Mediterraneo, crocevia di culture ed esperienze, l’Università Mediterranea offre una didattica all’avanguardia, interdisciplinare e fortemente integrata con le peculiarità del territorio.

Come iscriversi

La domanda di ammissione va compilata online sul portale Esse3:

chi non è ancora registrato deve effettuare la registrazione;

chi possiede già le credenziali può accedere direttamente al sistema.

Informazioni utili

L’offerta formativa aggiornata per l’anno accademico 2025/2026 è consultabile tramite questo link ufficiale.

Per informazioni e supporto nella procedura di iscrizione, è possibile contattare l’Infopoint all’indirizzo: infopoint@unirc.it