Università Mediterranea: Workshop La legalità fiscale con De Martino di Equitalia

Il richiamo alla legalità ha molti e controversi profili. Uno di questi – assai poco esplorato – è quello della legalità fiscale, legata all’equa redistribuzione delle risorse senza, allo stesso tempo, limitare investimenti e sviluppo economico. Spesso diritto ed economia seguono regole differenti non sempre convergenti e perciò l’analisi delle questioni economiche richiede la conoscenza dei principi giuridici.

In questo contesto nasce la collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (DiGiEc) ed Equitalia, che con azioni mirate alle Università, intende proporre seminari e workshop per approfondire, insieme con docenti universitari, tematiche attinenti alla legalità fiscale. Si tratta di veri e propri laboratori tematici, in cui sperimentare e proporre modalità di analisi economica del diritto.

La prima iniziativa avrà luogo venerdì 30 ottobre alle ore 15.00, presso il salone del Dipartimento DiGiEc (Via Campanella, 38) con la partecipazione della dott.ssa Eliana De Martino, responsabile nazionale della Divisione Contribuenti, Gestione dei Servizi al contribuente e Legalità fiscale.